Gedson Fernandes, Beşiktaş’ın Radarında!

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE FIRTINA ESTİRİYOR

Beşiktaş, transfer dünyasında etkileyici bir hareketlilik sergiliyor. Siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, şu anda Rus takımlarının dikkatini çekmiş durumda. Zenit ve Spartak Moskova, Portekizli futbolcu için büyük bütçeler ayırmışken, Beşiktaş bu transferden 30 milyon Euro gibi önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Ancak, önce Benfica ile halledilmesi gereken bir bonservis sorunu bulunuyor. İşte Beşiktaş’ın çılgın transfer planının tüm detayları!

GEDSON İÇİN RUS DEVLERİNDEN TEKLİFLER

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Gedson Fernandes için Rus kulüpleri Zenit ve Spartak Moskova, Beşiktaş’la iletişime geçmeye hazırlanıyor. Zenit, geçtiğimiz yaz döneminde 26 yaşındaki yeteneğe 18 milyon Euro’luk bir teklif götürmüştü, fakat bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ara transfer döneminde Spartak Moskova, Gedson için 25 milyon Euro’luk nakit teklifle geldi, ancak Beşiktaş bu teklifi geri çevirdi.

BENFİCA ENGELİ VE 30 MİLYON EURO PLANI

Beşiktaş, Gedson Fernandes’i 2022 yılında 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna dahil etmişti, ancak oyuncunun bonservisinin sadece %50’sine sahip. Kalan %50, onun eski kulübü olan Benfica’da bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Gedson’un transferinden en yüksek kazancı sağlamak için önce Benfica ile müzakere ederek bonservisin tamamını almak istiyor. Başkan Serdal Adalı, Benfica’ya 6-7 milyon Euro teklif ederek Gedson’un kalan %50’sini satın alma arayışında bulunuyor. Ancak, Fotomaç’ın haberine göre Benfica bu teklifi yetersiz buluyor ve müzakereler henüz neticeye ulaşmadı. Portekiz basını, Benfica’nın 20 milyon Euro talep edebileceğini öne sürerlerken, Beşiktaş’ın bu konuyu sezon sonuna kadar halletmeyi planladığı ifade ediliyor.