Gelen Tohumluk Patatesler Virüslü Çıktı!

SON İKİ AYDA MERSİN LİMANINA GİREN TOHULUK PATATESLERİN DURUMU

Mersin limanına son iki ay içerisinde Akdeniz üzerinden büyük miktarda tohumluk patates ulaştı. Gelen patatesler, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İnspektörleri tarafından titizlikle kontrol edildi.

VİRÜSLÜ PATATESLERİN TESPİTİ

Yapılan incelemelerde, İskoçya menşeli 850 ton tohumluk, Hollanda’dan gelen 4 ayrı sevkiyatta 585 ton 400 kilogram ile toplamda bin 152 ton 150 kilogram tohumluk ve Almanya menşeli 150 ton patateste “Potato leafroll polerovirus” (Yaprak kıvırcıklığı virüsü) ve “Tobacco rattle tobravirus” (Tütün çıngırak virüsü) tespit edildi. Bu virüslü patatesler, toplamda 2 bin 223 ton 150 kilogram olarak, geldikleri ülkelere geri gönderildi.

PATATES ÜRETİMİ VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU

Her iklimde yetişebilmesi nedeniyle dünya genelinde yoğun olarak üretilen patates, Türkiye’de 15. sırada yer alıyor. Son 5 yılda üretimi bir milyon ton artan patatesin yıllık hasadı 6 milyon tona yaklaşıyor. En yüksek üretim, 750 bin tondan fazla ile Niğde’de gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra Kayseri, Afyonkarahisar, İzmir, Konya, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Bitlis ve Adana gibi iller de önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor. Zaman zaman farklı ülkelerden Türkiye’ye gelen patateslerin büyük çoğunluğunun tohumluk olarak ülkeye getirildiği belirtiliyor ve bu miktarın toplam üretimin yanında yüzde 1 civarında olduğu ifade ediliyor.