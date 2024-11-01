Gelinim Mutfakta 1 Kasım Puanları: Birinci Kim?

1 KASIM CUMA GÜNÜN BİRİNCİSİ MERAK EDİLİYOR

Gelinim Mutfakta programında 1 Kasım 2024 Cuma günü günün birincisi ve çeyrek altın kazanan gelin merak konusu haline geldi. İzleyiciler, “Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?” sorusunu gündemde tutuyor. Kanal D’nin popüler yarışma programı, Nursel Ergin’in sunumu ile her hafta içi izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yarışmayı takip eden izleyiciler, günlük puan durumunu ve çeyrek altını kimin kazandığını sürekli öğrenmek istiyorlar.

GELİNİM MUTFAKTA’DA HEYECAN DEVAM EDİYOR

Gelinim Mutfakta’nın 1 Kasım 2024 bölümünde heyecan kaldığı yerden sürüyor. Bugün yarışmada çeyrek altının sahibi ve günün birincisi henüz belirlenmedi. İlerleyen saatlerde bu bilgi kesinlik kazanacak ve izleyiciler merakla bekliyor.

PUAN DURUMU AÇIKLANMADI

1 Kasım 2024 Cuma gününe ait güncel puan durumu henüz açıklanmadı. İzleyiciler, yarışmacıların performanslarını ve kazananları öğrenmek için sabırsızlanıyor.

NURSEL ERGİN’İN AYRILIĞI HAKKINDA SORULAR

Nursel Ergin’in Gelinim Mutfakta programından neden ayrıldığına dair net bir bilgi bulunmuyor. Bu belirsizlik devam ederken, Kanal D’nin beğenilen yarışma programı için sunuculuk görevi yine değişti. Daha önce Fatih Ürek, Demet Akalın, Onur Büyüktopçu ve Seda Sayan gibi isimler sunuculuk yaptı. Şimdi ise bu görev yeni bir isme devredildi.