Gelir Dağılımı Adaletinde İyileşme Trendde

GİBİ GÉÇMIŞTE DUDALI DURUMUN GETIRDİKLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Gelir dağılımı eşitsizliğini gösteren Gini Katsayısı 2022 yılında, 2005 yılından sonra en kötü seviyesini görmüştü. Enflasyondaki düşüşle, vatandaşlarımızın alım gücü daha da artacak ve gelir dağılımındaki bozulma düzeltmeye devam edecek” açıklamasında bulundu. Ekonomi Muhabirleri Derneği’ne (EMD) yaptığı konuşmada, yapısal reformlara hız getireceklerini belirterek, 2025 yılında maliye politikasının daha sıkı olacağını kaydetti. 2025 yılı hedefleri çerçevesinde 2023 yılı mayıs ayından itibaren uyguladıkları programın olumlu sonuçlarını aldıklarını ifade etti.

DEVRİMDEN ÇIKMAK İÇİN YATIRIM GEREKİYOR

Şimşek, 2024 yılının; dış kırılganlıkların azaltıldığı, dayanıklılığın artırıldığı ve makrofinansal istikrarın güçlendirildiği bir yıl olacağını dile getirdi. “Para politikasını desteklemek için mali disiplini güçlendirecek ve arz yönlü politikaları devreye alacağız” dedi. Ödemeler dengesi riski ve enflasyonun kontrolden çıkma riskini ortadan kaldırmayı başardıklarını belirten Şimşek, “2025 yılında kalıcı fiyat istikrarını sağlamayı ve ekonomide yapısal dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

FİYAT POLİTİKALARI TEMEL OLACAK

Bakan Şimşek, “2025’te dezenflasyonda dört temel husus belirleyici olacak” derken, enflasyondaki düşüşün devam edeceğini kaydetti. “Birincisi, para politikasının enflasyona gecikmeli etkisi zamanla daha net görülecek. İkincisi, 2025 yılında bütçe açığının milli gelire oranının azalması negatif mali etki oluşturacak. Üçüncüsü, bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde, yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz. Dördüncüsü, dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda, konut ve enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

HARCMALARI DİSİPLİNE ETMEK HEDEFİ

Şimşek, 2025 yılı maliye politikasının daha sıkı olacağını vurguladı. “2025 yılı, yeni vergi düzenlemelerinden daha çok kayıt dışılıkla mücadele ve harcama disiplini dönemi olacak. Deprem dışındaki alanlarda harcama disiplinine devam edeceğiz” diye belirtti. Aynı zamanda bütçe açığının milli gelire oranının 2025’te yüzde 3,1’e ve sonraki yıllarda yüzde 3’ün altına gerilemesini beklediklerini, bu sayede kamu maliyesiyle de enflasyonla mücadeleye güçlü bir destek sağlayacaklarını aktardı.

YAPISAL REFORMLARIN GÜÇLENMESİ GEREKİYOR

Yapısal reformlara hız kazandıracaklarını belirten Şimşek, “Program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek, rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini artıracak tüm alanlarda yapılandırmalara hız vereceğiz” dedi. Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi, yeşil ve dijital dönüşümün sağlanması gibi konuların temel eksenini oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, kamu alımlarında Kamu İhale Reformunda teknik çalışmalarının tamamlandığını da dile getirdi.

KUR KORUMALI MEVDUATLA İLGİLİ YENİ HEDİYELER

Geçtiğimiz yıl ekonomik verileri değerlendiren Bakan Şimşek, “Makro finansal istikrarı pekiştirmek ve dezenflasyon sürecini hızlandırmak için Kur Korumalı Mevduattan (KKM) çıkıyoruz” uyarısında bulundu. KKM’nin cazibesini azaltmak için yapılan adımların etkili olduğunu belirterek, “2025 yılında KKM’den çıkışı tamamlayacağız” bilgisini verdi.

ÜLKE RİSK PUANINDA DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

Makro finansal istikrarın artmasıyla ülke risk priminin azaldığını söyleyen Şimşek, “2025 yılı CDS’imizin düşmeye devam ettiği bir yıl olacak” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin risk primindeki düşüş ile gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrıştığını belirtti. Ayrıca, cari açıkta yaşanan iyileşmelerin, azalan enerji maliyetlerinin ve turizm gelirlerindeki olumlu seyrin destekleyici rol oynadığını ifade etti.

REZERVDEKİ ARTIŞLAR CİDDİ ÖNEM TAŞIYOR

Cari açığın düşüşü ile birlikte dış finansmana erişimin iyileşmesi ve Türk lirasına artan güvenin sonuçlandığını açıklayan Şimşek, “2023 yılı Mayıs ayına göre brüt rezervlerimiz yaklaşık 57 milyar dolar, net rezervlerimizse 104 milyar dolar arttı” diyerek bu durumun önemine dikkat çekti. Gri listeden çıkış sürecinde uyum sağladıkları sektörleri vurguladı.

DEZENFLASYON SÜRECİ SÜRECEK

Vatandaşların geçim sıkıntısını çözmenin öncelik olduğunu belirten Şimşek, “Dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamada devam ediyoruz” dedi. Enflasyon hedeflerine ulaşabilmek için çabalarının süreceğini belirtirken, büyümenin ilerleyen yıllarda da devam edeceğinin altını çizdi. 2025 yılı ekonomik aktivitede göreli bir toparlanma öngörmekte.