Gelir Vergisi Süresi Uzatıldı

Gelir vergisi mükelleflerinin 2024 yılı için beyannamelerini verme ve ödeme süreci devam ediyor. Ramazan Bayramı nedeniyle gelen talepler doğrultusunda beyanname verme zamanı 2 Nisan’dan 7 Nisan’a kadar uzatıldı. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamdan verebiliyor.

BAŞVURU YAPACAKLAR

Kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, konuttan 2024 itibarıyla yıllık en az 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira gelir elde ettiklerinde gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kalan kira gelirine sahip olanlar ise beyanname vermeyecek.

VERGİ ÖDEME ZAMANI

2024 takvim yılı içerisinde kazanılan kazançlara dair verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 2025’in nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle birlikte 7 Nisan’a kadar, ikinci taksit ise 31 Temmuz’a kadar ödenecek.

CEZALAR VE YASAL SONUÇLAR

Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamenin süre içinde verilmemesi durumunda mükelleflere özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Ayrıca, verginin zamanında tahakkuk etmemesi halinde vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi de uygulanabiliyor.