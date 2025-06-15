Gemi Geçiş Ücretleri Yüzde 15 Artacak

ALTIN FRANK DEĞERİNDE YÜKSELTME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren Türk Boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplamasında esas alınan Altın Frank değerinin yüzde 15 oranında artırılarak 5,83 dolara yükseleceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, “2022 öncesinde 39 yıl boyunca 0,8 dolar olarak sabit kalan Altın Frank değerini her yıl düzenli olarak artırıyoruz. Bu yılki artış ile birlikte 2022 öncesine göre geçiş ücretini 7,2 kat yükseltmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

TARİFE REVİZYONU VE GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Uraloğlu, Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi kapsamında İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından uğraksız geçen gemiler için hesaplanan Altın Frank değerinin bir güncellemesi olduğunu belirtti. “2022 öncesine göre geçiş ücretini 7,2 kat yükseltmiş olacağız” diyerek sözlerine devam etti. Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarının her yıl Altın Frank değerini düzenli olarak artırdığını da vurguladı.

KAMU HİZMETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Bakan Uraloğlu, revize edilen Altın Frank değerinin maliyetlerin daha adil bir şekilde yansıtılmasını sağlayacağını ifade etti. “Bu artış, Türk Boğazlarında verdiğimiz kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemesi açısından oldukça kıymetli” diyen Uraloğlu, tahsil edilen ücretlerle Türk Boğazlarında deniz emniyeti ve güvenliğin yanı sıra çevre emniyetini artırmak için gerekli altyapıların ve gemi trafik izleme sistemlerinin sürekli geliştirileceğini belirtti.

2024 yılı boyunca İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçen uğraksız gemi sayısının 51 bin 58 olduğunu ve bu gemilerden toplam 227,4 milyon dolar tahsil edildiğini bildirdi. Uraloğlu, “Bu rakam, Türk Boğazlarının yönetilebilmesi için ne kadar yüksek bir maliyet gerektiğini de ortaya koyuyor,” diyerek ülkelerinin hak ve menfaatlerini koruma azimlerini sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.