Gemi Geçiş Ücretleri Yüzde 15 Arttı

GEMİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ ARTIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınacak ücretlerin belirlenmesinde esas alınan Altın Frank değerinin, 1 Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 15 oranında artırılarak 5,83 dolara yükselebileceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, “2022 öncesinde 39 yıl boyunca 0,8 dolar olarak sabit kalan Altın Frank değerini her yıl düzenli olarak artırıyoruz. Bu yılki artış ile birlikte 2022 öncesine göre geçiş ücretini 7,2 kat yükseltmiş olacağız.” dedi.

ÜCRET GÜNCELLEMESİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Uraloğlu, Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi çerçevesinde İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında kullanılan Altın Frank değerinin 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçiş ücretini 5,83 ABD doları seviyesine ulaşacağını açıkladı. Bakan, bu güncellemenin 2022 yılında Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda başlatılan tarife revizyonlarının dördüncü adımı olduğunu belirterek, “2022 öncesinde 39 yıl boyunca 0,8 dolar seviyesinde sabit kalan Altın Frank değerini Denizcilik Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar her yıl düzenli olarak artırıyoruz. Bu yılki artış ile de 2022 öncesine göre geçiş için tahsil edilen tahlisiye, fener ve sağlık bedellerini ABD doları cinsinden 7,2 kat yükseltmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

KAMU HİZMETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Güncel altın piyasası verilerine göre revize edilen Altın Frank değeri ile maliyetlerin daha adil bir şekilde yansıtılacağını ifade eden Uraloğlu, “Bu artış, Türk Boğazlarında verdiğimiz kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemesi açısından oldukça kıymetli. Tahsil ettiğimiz bu ücretlerle, dünyanın en riskli dar su yollarından olan Türk Boğazlarımızda, deniz emniyeti ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra çevre emniyetini artırmak için gerekli altyapılarımızı ve gemi trafik izleme sistemlerimizi sürekli geliştirmeye devam etmekteyiz.” dedi.

2024 YILINDAKİ GEÇİŞLERİN MALİYETİ

2024 yılı boyunca İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından söz konusu ücretlere tabi olarak 51 bin 58 uğraksız gemi geçişi olduğunu belirten Uraloğlu, bu gemilerden toplam 227,4 milyon dolar tahsil edildiğini kaydetti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu rakam, Türk Boğazlarının yönetilebilmesi için ne kadar yüksek bir maliyet gerektiğini de ortaya koyuyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin hak ve menfaatlerini uluslararası kurallara uygun olarak korumaya azimle devam edeceğiz.”