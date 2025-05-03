Gemi Patladı, NYT İnceledi: İsrail Hedef Mi?

NEW YORK TIMES PATLAMA OLAYINI İNCELEDİ

New York Times, Gazze Şeridi’ne insani yardım taşıyan ve içerisinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu “Conscience” adlı gemide 2 Mayıs 2025’te Malta açıklarında gerçekleşen patlamayı mercek altına aldı. Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait gemideki olay, 2010 yılında İsrail’in gerçekleştirdiği Mavi Marmara saldırısını hatırlatıyor. Koalisyon, patlamanın sebepleri arasında İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) olduğunu iddia etse de, NYT’nin incelediği uzman görüşleri ve görüntüler bu iddiayı doğrulamıyor. Malta hükümeti, geminin ve mürettebatın güvende olduğunu ve yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

HUMANITARIAN YARDIM TAŞIYAN GEMİDEKİ PATLAMA

Özgürlük Filosu Koalisyonu’na göre, Tunus’tan hareket eden ve 16 kişilik ekibi ile insani yardım malzemeleri taşıyan “Conscience” gemisi, 2 Mayıs 2025 Cuma günü erken saatlerde Malta açıklarında uluslararası sularda patlamalar yaşadı. Yerel saatle 00:20 civarında geminin ön kısmında meydana gelen patlamalar, yangına ve gövdede bir yarıka yol açtı. Geminin jeneratörü hasar görerek mürettebatı elektriksiz bıraktı ve bu durum geminin batma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. FFC, Malta ve çevre ülkelere SOS sinyali gönderdi. Malta hükümeti, saat 00:20’de gelen yardım çağrısı üzerine bir römorkörün yangını söndürmek üzere müdahale ettiğini ve saat 01:30 itibarıyla yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Mürettebatın güvende olduğu teyit edildi, can kaybı ya da yaralanma olmadı. Malta yetkilileri, geminin uluslararası sularda, Malta karasularından 14 deniz mili uzakta olduğunu ve olayın nedenine dair soruşturma başlatıldığını belirtti.

FFC’NİN İDDİALARI VE TEPKİLER

FFC, geminin iki kez İsrail’e ait silahlı İHA’lar tarafından hedef alındığını öne sürdü. Koalisyonun Türk sözcüsü Yasemin Acar, CNN’e yaptığı açıklamada, “Gemi uluslararası sularda iki kez bombalandı. Bu açıkça bir savaş suçudur” dedi. FFC’nin X hesabında paylaşılan videolarda gemide yoğun duman, yangın ve patlama sesleri duyuluyor. Ancak NYT’nin iki uzmanın incelediği görüntüler, İHA saldırısını kesin olarak doğrulamıyor. Koalisyon, mürettebatın patlamalardan kalan enkazı adli inceleme için sakladığını ve bunun silah kullanıldığını kanıtlayabileceğini iddia etti.

MAVİ MARMARA OLAYI VE TARİHİ BAĞLAM

New York Times, yaşanan olayın 2010’daki Mavi Marmara saldırısına benzerliğini vurguladı. 31 Mayıs 2010 tarihindeki Mavi Marmara gemisi, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Gazze Hareketi tarafından düzenlenmiş, uluslararası sularda İsrail komandolarının baskınına uğramış ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Olay, Türkiye-İsrail ilişkilerini derinden etkilemiş, BM İnsan Hakları Konseyi raporu da İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtmişti. FFC, IHH dahil olmak üzere 12’den fazla örgütten oluşan bir koalisyonu temsil ediyor ve 2010’da öldürülenlerden en az dördü İHH üyesiydi.