Gemiye İHA Saldırısı Oldu; Dönüş Sağlandı

YARDIM GEMİSİ ÜLKEMİZE DÖNDÜ

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmış olan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait “Conscience” gemisi, Malta açıklarında insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğramasının ardından, 6 Türk vatandaşının Türkiye’ye dönüşünün sağlandığı bilgisi geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, geri dönen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Ayrıca, gemi mürettebatında bulunan diğer Türk vatandaşlarının güvenli bir konuma taşınması için Malta yetkilileriyle yürütülen çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

İHA SALDIRISI ÖZGÜRLÜK FİLOSU’NU HEDEF ALDI

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmak için dünyanın çeşitli yerlerinden bir araya gelen insiyatiflerin oluşturduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) yardım gemisi, 2 Mayıs’ta yerel saatle 00.23’te insansız hava araçlarının saldırısına maruz kaldı. Bu saldırıda geminin gövdesinde hasar oluştu ve pruvasında yangın meydana geldi. Times of Malta gazetesi, saldırıdan önce İsrail’e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının Malta çevresinde üç saat boyunca uçuş yaptığını bildirdi. İsrail devlet televizyonu KAN da, Gazze’ye insani yardım ulaştırılmak üzere yola çıkan gemiye yapılan saldırıdan saatler önce bir askeri nakliye uçağının Malta’ya doğru hareket ettiğini doğruladı ve söz konusu uçağın, “Conscience” gemisine saldırmadan önce saat dokuzda ülkenin güneyindeki hava üssüne geri döndüğünü kaydetti.