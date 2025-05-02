Gemiye Saldırı Kınandı Ve Araştırılacak

GEMİ MALTA AÇIKLARINDA SALDIRIYA UĞRADI

Gazze’ye insani yardım ve aktivist taşımak amacıyla yola çıkan bir gemi, Malta açıklarındaki uluslararası sularda Filistin topraklarına doğru ilerlerken saldırıya uğradı. İnsansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı bildirilen geminin hasar gördüğü ifade ediliyor.

BOMBARDIMAN VE YANGIN OLUŞTU

Özgürlük Filosu Koalisyonu’ndan yapılan açıklamada, “Malta saatiyle 00:23’te, Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait Conscience gemisi uluslararası sularda doğrudan saldırıya uğradı.” denildi. İsrail hükümeti bu saldırıyla ilgili olarak suçlandı ve yapılan açıklamada, “Silahlı insansız hava araçları, silahsız bir sivil geminin ön tarafına iki kez saldırarak yangına ve gövdede önemli bir deliğe neden oldu.” ifadeleri yer aldı. İddialara dair Israil’den henüz resmi bir yanıt gelmedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli bir açıklama yaptı. Keçeli, “Geminin, İsrail’e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır.” dedi. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Keçeli, “Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait olan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu ‘Conscience’ adlı gemiye, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada bir saldırı düzenlendiği öğrenilmiştir.” bilgisini verdi. Ayrıca geminin mürettebatının ve yolcularının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. “Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.” diyerek tepkisini dile getirdi.

TEKNENİN JENERATÖRÜ HEDEF ALINDI

Aktivistler, saldırının erken saatlerde teknenin jeneratörüne yöneldiğini ve bu nedenle tekne elektriksiz kaldığını açıkladı. Sosyal medya paylaşımlarında, gemide meydana gelen şiddetli bir yangın ve patlamanın görüntüleri yer aldı. Malta hükümeti de on iki mürettebat üyesi ve dört sivilin güvende olduğunu doğruladı.

GAZZE’YE YARDIM ULAŞTIRMA MİSYONU

Grup, “İsrail’in Gazze’ye uyguladığı yasadışı ve ölümcül ablukaya meydan okumak ve hayat kurtarıcı yardımı ulaştırmak” amacıyla gemide 21 ülkeden aktivistler bulunduğunu belirtti. İsrail, iki ay önce Gazze’ye sıkı bir abluka uygulayarak bölgeye yiyecek, yakıt, ilaç veya diğer malzemelerin girişine izin vermemiş ve Mart ortasında Gazze’de yürütülen yoğun askeri operasyonların ardından kırılgan bir ateşkesin sona erdiği biliniyor.