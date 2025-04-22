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Genç Baba Hayatını Kaybetti, Ailesi Yaralı

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OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi’nde, 22 yaşındaki Yakup Kaya’nın kullandığı motosiklet, eşi 21 yaşındaki Güllü Kaya ve çiftin 2 yaşındaki oğulları Muhammed Ayaz Kaya ile seyir halindeyken kontrol kaybına uğradı ve sulama kanalına düştü.

MÜDAHALELER VE SONUÇ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen suya girerek aile üyelerini kurtardı. İhbar sonrası sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan aile, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen sürücü Yakup Kaya kurtarılamadı.

SAĞLIK DURUMU VE SORUŞTURMA

Güllü Kaya ve oğlu Muhammed Ayaz’ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başladığı ifade edildi.

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