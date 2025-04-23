Genç Baba Hayatını Kaybetti, Oğul İyi

ADANA’DA YAŞANAN TRAFİK KAZASI

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi’nde, Yakup Kaya (22) yönetimindeki motosiklet, eşi Güllü Kaya (21) ve çiftin iki yaşındaki oğulları Muhammed Ayaz Kaya ile birlikte seyer halindeyken aniden kontrolden çıkarak bir sulama kanalına düştü.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen suya atlayarak aileyi kurtarmak için harekete geçti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, ailenin ilk müdahalelerini gerçekleştirdi ve ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak, tüm müdahale çabalarına rağmen sürücü Yakup Kaya hayatını kaybetti.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Güllü Kaya ve iki yaşındaki oğlu Muhammed Ayaz’ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından bir soruşturma başlatıldı.