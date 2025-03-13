Genç Bilim İnsanlarından Sağlığa Yenilik!

GENÇ YETENEKLER BU YARIŞMADA BİR ARAYA GELİYOR

Türkiye’nin sağlık alanındaki geleceğine yön verecek genç yetenekler, “Sağlıklı Bir Fikrim Var” proje yarışmasında buluştu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı ve Orzaks İlaç tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen bu etkinlik, yenilikçi fikirler ve genç bilim insanlarına destek olmayı amaçlıyor. Swissôtel The Bosphorus’ta gerçekleştirilen ödül töreninde, MS ve Tip 1 Diyabet hastalıklarına yönelik çığır açan projeler ödüllerine ulaştı. Bu etkinlikte toplam 60 projenin yarışması, sağlık alanında inovasyonun yeni yıldızlarını gün yüzüne çıkardı.

ÖDÜLLER MS VE DİYABET PROJELERİNE GİDİYOR

Yarışmada yer alan 60 proje, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenlerinden oluşan jüri tarafından bilimsel özgünlük, uygulanabilirlik ve yenilikçilik kriterlerine göre özenle değerlendirildi. Büyük ödüllere layık görülen ekipler, MS ve Tip 1 Diyabet konusundaki yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekti. Birincilik ödülünü Multiple Skleroz (MS) hastalığının koruyucu ve tedavi edici yöntemlerini araştıran ExGlio Grubu aldı. İkincilik ödülünü ise Tip 1 Diyabet üzerinde potansiyel terapötik etkileri inceleyen bEV Grubu elde etti. Kazanan ekipler, maddi ödüllerinin yanı sıra Orzaks İlaç bünyesinde staj yapma fırsatı yakaladı. Ödül töreninde önemli isimler de yer aldı; Alyors Grup Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ve Orzaks İlaç Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Müge Turan etkinlikte yer aldı.

GENÇLER GELECEĞE YÖN VERİYOR

Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu, yarışmanın önemine vurgu yaparak “Gençlerin bilimsel gelişimlerine ve topluma değer katan projelerine destek vermek, vakfımızın en büyük misyonlarından biri. Bilgiye ve insan sağlığına yapılan her yatırım, geleceğe yapılmış bir katkıdır. Bu yarışma, yenilikçi fikirleri desteklemek ve genç girişimcilere cesaret vermek için hayata geçirildi. Bugün burada ödül alan projeler, geleceğin sağlık dünyasına yön verebilecek potansiyele sahip. Kazananlar, sadece ödül almış değil, aynı zamanda sağlıkta yenilikler üretme yolunda cesur adımlar atan genç liderlerdir.” sözlerini dile getirdi.

YENİ DÖNEM BAŞVURULARI YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

“Sağlıklı Bir Fikrim Var” yarışması, sağlık bilimleri alanındaki yenilikçi fikirleri teşvik etmeyi ve genç bilim insanlarını desteklemeyi hedefliyor. Her yıl farklı bir temayla devam edeceği müjdesi verilen yarışmanın yeni dönem başvuruları Nisan 2025’te başlayacak. Bu etkinlik, Türkiye’de sağlık inovasyonunun geleceğini şekillendirecek bir platform olma hedefinde kararlı adımlarla ilerliyor.

Sonuç olarak, gençlerin sağlık alanındaki potansiyeli, geleceği aydınlatıyor!