Genç, Falezden Atlarsa Paniğe Neden Oldu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Konyaaltı sahilinde yaşandı. Bu sahilde denize giren bir grup gencin arasında bulunan biri, 30 metrelik falezlerin en yüksek noktasına çıktı. Arkadaşlarının tezahüratları eşliğinde uzun bir süre hazırlık yapan genç, kendini suya bıraktı.

PANİK ANLARI

Ancak genç, sırt üstü suya çarparak hareketsiz kaldı. Bu durum, arkadaşlarını paniğe sevk etti. Hemen yardımına koşan arkadaşları, genci sudan çıkarıp kıyıya taşıdı. Çevrede bulunan bazı kişiler “Ambulans çağırın” şeklinde bağırdı.

SAĞLIK DURUMU VE UYARILAR

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, falezlerden denize atlamanın tehlikelerine dikkat çekerek vatandaşları bu konuda uyardı.