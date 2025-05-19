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Genç, Falezlerden Denize Atladı! Ambulans Çağırın!

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay Konyaaltı sahilinde gerçekleşti. Denize giren bir grup gençten biri, 30 metrelik falezlerin en yüksek noktasına çıktı. Arkadaşlarının tezahüratları eşliğinde hazırlık yapan genç, kendini suya bıraktı.

GENÇTEKİ SAKATLANMA VE PANİK

Ancak sırt üstü suya çarpınca hareketsiz kalan genç, arkadaşlarını paniğe sevk etti. Hızla yardıma koşan arkadaşları, genci sudan çıkardı ve kıyıya taşıdı. Çevrede bulunan bazı kişiler “Ambulans çağırın” diye haykırdı fakat gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TEHLİKELER VE UYARI

Yetkililer, falezlerden denize atlamanın oluşturduğu tehlikeleri vurgulayarak vatandaşları uyardı. Bu tür olayların önüne geçmek için dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.

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