Genç Kadınlarda Kanser Oranları Yükseliyor

YÜKSELEN MEME KANSERİ VAKA SAYILARI

Meme kanseri hastalarını tedavi eden onkolog Dr. Saif Ahmad ve ekip arkadaşları, son yıllarda dikkat çekici bir trendin ortaya çıktığını gözlemliyor. Cancer Research UK’e (CRUK) göre geleneksel olarak yaşlı kadınlarda görülen meme kanserinin, artık daha genç yaş gruplarını etkilemeye başladığı ortada. Dr. Ahmad ve meslektaşları, 20’li, 30’lu ve 40’lı yaşlarda artan sayıda hastayla karşılaşıyorlar.

GENÇ KADINLARDA MEME KANSERİ GÖRÜLÜYOR

Cambridge Üniversitesi’nde klinik onkoloji alanında akademik danışmanlık yapan Dr. Ahmad, “Meme kanseriyle başvuran daha genç kadınlar olduğunu kesinlikle görüyoruz. Bunlar, yeni evlenmiş, küçük çocukları olan ve hatta hamileyken kanserle başvuran kadınlar ve bu da bebekle ilgili ne yapılacağı konusunda büyük zorluklara yol açabilir” diyor. Bu durum yalnızca meme kanseri ile sınırlı kalmıyor, diğer kanser türlerinde de benzer bir artış gözlemleniyor.