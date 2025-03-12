Gündem

Genç Kız Tacizciyi Soğukkanlılıkla Yakaladı

genc-kiz-tacizciyi-sogukkanlilikla-yakaladi

ANKARA’DA TACİZ CİNAYETİ ENGELLENDİ

Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Anafartalar Caddesi’nde 64 yaşındaki bir tacizci, 19 yaşındaki genç bir kızın cesareti sayesinde yakalandı. Olay, saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. E.G., yürüyüş yaparken caddede kendisini takip eden ve tacizde bulunan M.E.’yi fark etti.

GENÇ KIZ, TACİZCİYİ YAKALADI

E.G., soğukkanlı bir şekilde M.E.’yi tutarak bağırdı ve çevredekilerden yardım istedi. Genç kız, şüpheliyi montundan kavrayarak, polis ekiplerinin geleceği yere doğru götürdü. Olay yerine toplanan insanlar, tacizciye tepki gösterdi.

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Bölgeye gelen polis ekibi, M.E.’yi gözaltına aldı. E.G.’nin süreci nasıl yürüttüğü ve çevredekilerin tepkileri, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Tek Haneli Enflasyona Kararlılıkla Ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gıda enflasyonunu kontrol altına almak için gıda arzını artırmayı amaçladıklarını, tek haneli enflasyona ulaşana kadar bu kararlılığın süreceğini belirtti.
Gündem

Mansur Yavaş’tan Adaylık Üzerine Açıklama

ABB Başkanı Mansur Yavaş, anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun gerisinde kalmalarını eleştirerek, dostlarının aleyhine davrananları kınadı. Alçakça davranışlara izin vermeyeceklerini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.