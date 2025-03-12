Genç Kız Tacizciyi Soğukkanlılıkla Yakaladı

ANKARA’DA TACİZ CİNAYETİ ENGELLENDİ

Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Anafartalar Caddesi’nde 64 yaşındaki bir tacizci, 19 yaşındaki genç bir kızın cesareti sayesinde yakalandı. Olay, saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. E.G., yürüyüş yaparken caddede kendisini takip eden ve tacizde bulunan M.E.’yi fark etti.

GENÇ KIZ, TACİZCİYİ YAKALADI

E.G., soğukkanlı bir şekilde M.E.’yi tutarak bağırdı ve çevredekilerden yardım istedi. Genç kız, şüpheliyi montundan kavrayarak, polis ekiplerinin geleceği yere doğru götürdü. Olay yerine toplanan insanlar, tacizciye tepki gösterdi.

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Bölgeye gelen polis ekibi, M.E.’yi gözaltına aldı. E.G.’nin süreci nasıl yürüttüğü ve çevredekilerin tepkileri, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.