Genç Kızı Darbeden Şüpheli Adliyede

TARTIŞMA VE SÜREGELEN ŞİDDET

Akif Ayaz, iddialara göre dün akşam saatlerinde tartıştığı kız arkadaşı H.N.K. ile saat 22.40’da Kurtuluş Mahallesi’ndeki Battalgazi Caddesi’nde buluştu. Tartışmaya devam eden Ayaz, H.N.K.’yı saçından çekmekle kalmadı, aynı zamanda tekme ve yumruklarla zorla 06 PGM 09 plakalı otomobiline bindirmeye çalıştı. Bu sırada Ayaz, kendisine direnen H.N.K.’nin ‘Maltese’ cinsi köpeğini de defalarca tekmeledi.

ZORLA ARACA BİNME GİRİŞİMİ

H.N.K., Ayaz’ın aracın arka koltuğuna zorla bindirmeye çalıştığı sırada kendisini dışarıya attı. Ancak Ayaz, kız arkadaşını ve köpeğini darbettikten sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştı. H.N.K. bu esnada yere düştü ve başını kaldırıma çarptı.

Olayın cep telefonu kamerasına yansıdığı görülürken, H.N.K.’ye çevredekiler hemen müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, H.N.K. Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI VE ADLİ İŞLEMLER

Olay sonrasında kaçan Akif Ayaz, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. ‘Kasten yaralama’ suçundan 4 suç kaydı bulunan Ayaz, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘yağma’, ‘kişi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘hayvana kötü muamele’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.