Genç Mühendisin Düştüğü Olayın Sırları

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Beyoğlu Emekyemez Mahallesi’nde, Onur Ö. adlı mühendis, 4 katlı bir binanın terasından düştü. Olayın gerçekleşmesinin ardından çevrede bulunanlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve olay yerine polis ile ambulans ekipleri gönderildi.

SAĞLIK DURUMU VE İNCELEME

Ağır yaralanan Onur Ö., Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayın intihar mı yoksa bir kaza mı olduğu konusunda detaylı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.