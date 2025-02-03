Genç ve Kadınlara Ödemesiz Hayvancılık Kredisi

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ziraat Bankası aracılığıyla sunulacak 2 yıl ödemesiz ve düşük faizli kredilerle destek sağlanacağını belirtti. Üreticilere dair verdiği müjdeyle hayvanların TARSİM üzerinden sigortalatılabileceğini ve 1 yıllık 270 bin TL’lik hayvan bakım ve beslenme giderinin devlet tarafından karşılanacağını ifade etti.

TARIM SEKTÖRÜNE YENİ ADIMLAR ATILIYOR

Tarım sektöründe üretimi artırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak adına çeşitli adımlar atmaya devam ettiklerini aktaran Erdoğan, hayvancılıkla uğraşan aile işletmelerinin güçlendirilmesini, gençlerin ve kadınların tarımda daha aktif rol almasını hedeflediklerini vurguladı. Bu projeden mevcut aile işletmelerinin yanı sıra ilk kez hayvancılık yapacak olan gençler ve kadınların da faydalanabileceği açıklandı.

Erdoğan, TİGEM işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanların uygun maliyetlerle üreticilere sunulacağını açıkladı. Ziraat Bankası’ndan 2 yıl ödemesiz subvansiyonlu kredi alınabileceği ve üreticilerin hayvanlarını TARSİM sigortasıyla 1 yıl süreyle güvence altına alabileceği dile getirildi. Sigorta bedelinin tamamının devlet tarafından karşılanacağı bilgisi verildi.