Gençler Arasında Kanser Vakaları Artıyor

KANSERİN YAŞ DİZİSİ ARTIK DEĞİŞİYOR

Kanser, geçmişte genellikle yaşlılık hastalığı olarak kabul ediliyordu. Ancak yeni veriler, bu eski inancın artık geçerliliğini yitirdiğini gösteriyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Melih Şimşek, 50 yaş altındaki bireylerde belirli kanser türlerinde kayda değer bir artış olduğunu ifade ediyor. Özellikle meme, testis, kolorektal ve pankreas kanseri gibi türler, genç yaş grubunda sıklıkla teşhis edilmeye başlandı.

SEBEP OLAN FAKTÖRLERİN ANALİZİ

ABD merkezli araştırmalar, son 10 yılda bu kanserlerin görülme sıklığının belirgin şekilde arttığını ortaya koyuyor. Bu artışın nedenleri arasında çevresel faktörlerin yanı sıra, gelişmekte olan tarama teknolojilerinin de önemli bir yer tuttuğu vurgulanıyor. Doç. Dr. Şimşek, “Artık mamografi yaşı 40’a, kolon kanseri taraması ise 45’e çekildi. Bu testlerin yaygınlaşması sayesinde daha erken tanı koyabiliyoruz. Hatta acil servislerde yapılan tesadüfi görüntülemelerde bile kanser saptanabiliyor” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

Beslenme alışkanlıklarının da alarm verdiğine dikkat çeken Şimşek, batı tipi beslenme ve obezitenin, gençler arasında kanser riskini artırdığını belirtiyor. Ayrıca, ailesinde kanser öyküsü bulunan bireylerin çok daha erken yaşlarda düzenli kontroller yapmaları gerektiğini vurguluyor. Özellikle sigara kullanımının, akciğer kanseri riskini katladıının altını çizen Şimşek, düşük doz radyasyonla yapılan erken taramaların da önemine dikkat çekiyor. Şimşek, “Bugün aldığınız bir önlem, belki de hayatınızı kurtarabilir” diye ekliyor.