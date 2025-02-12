Gençler TEKNOFEST’te Su Altı Araçları Tasarlıyor

TEKNOFEST KAPSAMINDA YARIŞMA DÜZENLENİYOR

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali süresince, ASELSAN liderliğinde gerçekleştirilen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, gençlerin geliştirdiği uzaktan kumandalı veya otonom görevler icra edebilen su altı araçlarının üretilmesine ve yenilikçi çözümler geliştirilmesine yönelik bir platform sunuyor. Ortaöğretim (ortaokul, lise), üniversite (ön lisans ve lisans) ile lisansüstü öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya başvurular 20 Şubat’ta sona erecek.

GELECEĞİN SU ALTI ARAŞTIRMALARI TEKNOFEST’TE ŞEKİLLENİYOR

Günümüzde su altı araştırmaları, doğal kaynakların korunması ve ülke güvenliğinin artırılması bakımından büyük bir öneme sahip. Bu çerçevede düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Türkiye’de otonom su altı araçlarının geliştirilmesine katkıda bulunmanın yanı sıra, yenilikçi ve özgün yaklaşımların teşvik edilmesine de yardımcı oluyor. Su altı araçları, deniz altında görev yaparken basınç, görüş alanı ve haberleşme gibi unsurları daha uygun koşullarda gerçekleştiriyor, bu şekilde denizlerin altını keşfedilebilir bir alan haline getiriyor. Arama-kurtarma, deniz temizleme ve deniz dibi testleri gibi birçok su altı faaliyetinde kullanılması beklenen bu araçlar, geleceğin robotik teknolojilerinde önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor.

KATEGORİLER VE ÖDÜLLER

TEKNOFEST 2025 çerçevesinde bu yıl ilk kez denizde düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Temel Kategori ve İleri Kategori olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılıyor. Her bir kategoride puanlama ve değerlendirme yöntemleri farklılık gösteriyor. Temel Kategori’de dereceye giren takımlara birincilik ödülü 200 bin TL, ikincilik ödülü 150 bin TL ve üçüncülük ödülü 120 bin TL olarak belirlendi. İleri Kategori’de ise birincilik ödülü 250 bin TL, ikincilik ödülü 200 bin TL ve üçüncülük ödülü 150 bin TL değerinde oluyor.