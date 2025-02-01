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Spor

Gençlerbirliği, Iğdır FK’yi 2-0 Yendi

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GENÇLERBİRLİĞİ, IĞDIR FK’YI MAĞLUP ETTİ

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Iğdır FK ile karşılaştı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Maçın başlama düdüğünden sadece 4 dakika sonra, Amilton’un sağ kanattan yaptığı ortada, ön direğe gelen Nalepa’nın gelişine vuruşu, direğe de çarparak ağlarla buluştu. Bu golle Gençlerbirliği, 1-0 öne geçti.

MAÇTAKİ GOLLERİN ETKİSİ

Bu skor, takım için büyük bir avantaj sağladı ve maç boyunca rakip savunmayı zorlamaya devam etti. Gençlerbirliği, oyun disiplinini koruyarak hem defansif hem de ofansif anlamda etkili bir performans sergiledi.

GALİBİYETİN ÖNEMİ

Alınan bu galibiyet, Gençlerbirliği’nin ligdeki konumunu pekiştirirken, taraftarlarına da keyifli anlar yaşattı. Bu galibiyetle birlikte takım, sezon hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu.

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