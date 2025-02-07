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Spor

Gençlerbirliği ile Esenler Erokspor Berabere Kaldı

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GENÇLERBİRLİĞİ VE ESENLER EROKSPOR MAÇ ÖZETİ

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalıyor. Maçın başlama düdüğünden itibaren 8. dakikada, konuk takım kendi yarı sahasından taç atışı kullanıyor. Bu atışta topu alan Catakovic, beklemeden defansın arkasına sarkan Kayode’ye pas veriyor. Kayode’nin kaleye gönderdiği şut, üst direğe çarparak ağlarla buluşuyor ve skoru 0-1 yapıyor.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

Maçın 59. dakikasında, Metehan ceza sahası dışından bir vuruş gerçekleştiriyor fakat top yandan dışarı çıkıyor. Bu dakikalar, takımın üst üste ataklar geliştirdiği bir süreç olarak öne çıkıyor.

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