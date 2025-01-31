Gençlerbirliği’nden Baran, Premier Lig’e Transfer Oluyor!

BARAN YILDIZ TRANSFERİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Gençlerbirliği Kulübü Genel Menajeri Ali Ekber Düzgün, Baran Yıldız ile Newcastle United Kulübü arasında gerçekleşen transfer müzakereleri hakkında bilgi verdi. “Baran’ın transferinde iş resmi imzaya kaldı. Henüz resmen sonuçlanmadı. Ama herhangi bir sürpriz olmadığı sürece genç futbolcumuz İngiltere yolcusu.” şeklinde konuşan Düzgün, genç futbolcunun kariyerinde önemli bir adım attığını vurguladı.

ALTYAPI DÜZEYİNDEN BİR PREMIER LİG TAKIMINA GEÇİŞ

Düzgün, açıklamalarına devam ederek, “Altyapı düzeyinden bir Premier Lig takımı kadrosuna transfer olması futbolcumuz için büyük başarı. Umarım yeni takımında kadro şansı bulur. Çünkü o kadroya girdiği sürece Gençlerbirliği’nin de bu transferden elde edeceği kazanç artacak.” ifadelerini kullandı.

KULÜP KAZANCI VE GELECEK UMUTLARI

Düzgün, ayrıca “Bir sonraki satışından da kulübümüzün bir payı var. Umut ediyorum ki Baran da Arda Güler örneğinde olduğu gibi kariyerinde ilerlerken onu yetiştiren kulübe yeni kazançlar sağlar.” dedi. Genç futbolcunun kariyerindeki bu ilerlemenin, Gençlerbirliği için de fayda sağlayacağına inandığını belirtti.