Gençlerde Kanser Vaka Artışı Belirleniyor

KANSERİN YAŞ DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİM

Kanser, uzun yıllar boyunca yaşlıların hastalığı olarak nitelendiriliyor ve bu algı eski önemini kaybetmeye başlıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Melih Şimşek, 50 yaş altındaki bireylerde bazı kanser türlerinin belirgin artış gösterdiğini belirtiyor. Özellikle, meme, testis, kolorektal ve pankreas kanserleri gibi türlerin genç yaştaki bireylerde daha sık teşhis edilmeye başlandığı vurgulanıyor. ABD merkezli araştırmalar, son on yıl içinde bu kanserlerin görülme sıklığının önemli ölçüde yükseldiğini ortaya koyuyor. Bu artışta çevresel faktörler kadar, gelişmiş tarama teknolojilerinin de etkili olduğu biliniyor.

ERKEN TANI VE TARAMA TESTLERİ

Doç. Dr. Şimşek, son zamanlarda mamografi yaşının 40’a, kolon kanseri taramasının ise 45’e çekildiğini söylüyor. Bu testlerin yaygınlaşması, daha erken tanı koyma imkanı sağlıyor. Hatta acil servislerde yapılan tesadüfi görüntülemelerde bile kanser tespit edilebiliyor. Beslenme alışkanlıklarının da ciddi bir alarm verdiğine dikkat çeken Şimşek, batı tarzı beslenmenin ve obezitenin, gençler arasında kanser riskini artırdığına vurgu yapıyor.

AİLESEL RİSK VE SAĞLIK KONTROLLERİ

Doç. Dr. Şimşek, ailesinde kanser öyküsü olan bireylerin, çok daha erken yaşlarda düzenli sağlık kontrollerine başlaması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca, sigara kullanımının özellikle akciğer kanseri riskini büyük ölçüde artırdığını hatırlatıyor. Erken taramaların, düşük doz radyasyon ile yapılmasının önemine de dikkat çekiyor. Şimşek, “Bugün aldığınız bir önlem, belki de hayatınızı kurtarabilir” diyerek önlemlerin ehemmiyetini ortaya koyuyor.