“Gençliğe Dönmek İsteyenlerin Cevapları”

YAŞLILARIN HAYALLERİ VE GENÇLİK ARZUSU

Geçtiğimiz günlerde bir huzurevinde kalan yaşlılara “21 yaşına dönseniz ne yapmak isterdiniz?” sorusu yöneltildi. Yanıtlar ise hem düşündürücü hem de duygusal bir etki bıraktı. Bu durum, hem gülümsemelere neden oldu hem de kalplerde bir hüzün yarattı.

HAKİKATEN YAPILMAK İSTENENLER

Huzurevi sakinlerinden biri, “Dünyayı gezmek isterdim” derken, bir diğeri “Gençlik aşkımla evlenmek isterdim” şeklinde yanıt verdi. Geçmişte evlendiği için pişmanlık duyanlar, eski sevgilisine geri dönmeyi arzulayanlar ve başka ülkelerde yaşamayı isteyenler konuşmalarında yer aldı. Hatta bazıları “Picasso’yla tango yapmak” gibi sıradışı hayallerini bile paylaştı. Tüm bu farklı yanıtlar, gençliğimizin değerini anlamamız ve hayallerimizi gerçekleştirmek için çabalamamız gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.