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Gençlik Ve Spor Bakanlığı Duyurusu: Yüzde 97 Öğrenci Yerleşti

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BAKANLIĞA YURT YERLEŞTİRME ORANI

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, yaptığı güncel açıklamada, “2024-2025 eğitim öğretim döneminde Bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 97’sini yurtlarımıza yerleştirdik” şeklinde bilgi verdi. Bu oran, öğrenci yurtlarına olan talebin karşılandığını gösteriyor ve Bakanlığın hizmetlerini başarıyla sunduğunu ortaya koyuyor.

ÖĞRENCİLERİN YURT TALEBİ

Yıl içerisinde yapılan başvuruların büyük bir kısmının olumlu sonuçlandığını belirten Bakan Bak, bu durumun eğitim alanındaki ihtiyaçların giderilmesi açısından önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Öğrencilerin barınma sorunlarının çözülmesi, eğitim süreçlerini olumlu yönde etkiliyor ve onların akademik başarılarını artırma potansiyeli taşıyor.

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