George Gardi, Ali Koç’a Sert Sözler

TRANSFERDE ŞAŞIRTICI GÖRÜŞMELER

Sarı-kırmızılı camiada transferin önemli ismi George Gardi, bu kez saha dışındaki bir açıklamasıyla dikkat çekti. Özellikle son yıllarda Galatasaray’a Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Davinson Sanchez gibi ünlü yıldızları kazandıran bu menajer, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında sert sözler sarf etti. Gardi, Koç ile bir daha çalışmayacağını duyururken, bu kararın arka planını açıklama fırsatı buldu.

GARDİ’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

George Gardi, Galatasaray’ın transfer piyasasındaki başarısında büyük rol oynadı. Fakat, bu kez gündemde kendisinin kazandırdığı oyuncular değil, Ali Koç’a yönelik dikkat çekici açıklamalar var. Gardi, Koç ile yollarını ayırma nedenini şu sözlerle ifade etti: “Sayın Ali Koç ile Nisan 2019’da bir araya geldim. Bu görüşmenin ardından Eljif Elmas’ın bonuslar dahil 18 milyon euroya Napoli’ye satışını organize ettim. Ancak bu transferin ardından Sayın Koç’un profesyonelliğimi ve katkımı yeterince takdir etmediğini hissettim. Bu nedenle gelecekte onunla çalışmamaya karar verdim.”

FENERBAHÇE’DEN TEPKİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe cephesinde henüz resmi bir yanıt yok. Ali Koç, sıkça transfer politikaları ve kulüp yönetimi ile gündemde olsa da Gardi’nin bu sert eleştirilerine nasıl karşılık vereceği merakla bekleniyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi isimlerle transferde dikkat çekse de bazı hamleler taraftarlar nezdinde tatmin edici bulunmadı. Gardi’nin bu çıkışı, Fenerbahçe’nin transfer stratejisine yönelik eleştirilerin yeniden yükselmesine sebep olabilir.