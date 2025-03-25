Geri Ödeme Listesine 16 İlaç Eklendi

YENİ İLAÇLARIN GERI ÖDEME KAPSAMINA ALINMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu, geri ödeme listesine yeni ilaçlar ekledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplamda 16 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu. Bu ilaçlardan beşinin kanser ilacı olması dikkat çekiyor.

AİLE HEKİMLERİ İÇİN YENİ FIRSATLAR

Bakan Işıkhan, aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdıklarını belirtti. Bunun yanı sıra, birçok ilacın rapor süresinin uzatıldığını da ifade etti. Işıkhan, “Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum.” dedi.