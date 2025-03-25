Gündem

Geri Ödeme Listesine 16 İlaç Eklendi

geri-odeme-listesine-16-ilac-eklendi

YENİ İLAÇLARIN GERI ÖDEME KAPSAMINA ALINMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu, geri ödeme listesine yeni ilaçlar ekledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplamda 16 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu. Bu ilaçlardan beşinin kanser ilacı olması dikkat çekiyor.

AİLE HEKİMLERİ İÇİN YENİ FIRSATLAR

Bakan Işıkhan, aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdıklarını belirtti. Bunun yanı sıra, birçok ilacın rapor süresinin uzatıldığını da ifade etti. Işıkhan, “Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum.” dedi.

ÖNEMLİ

Gündem

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a Yönelik Hakaret Tepkisi

Cezaevinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, protestolardaki hakaretleri kınadı ve adalet vurgusu yaptı. "Adalet herkesin güvencesi olacak" dedi.
Gündem

İmamoğlu: Annelere Hakaret Asla Kabul Edilemez

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden yaptığı açıklamada, Saraçhane'deki protestolarda Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretleri kınadı ve adalet vurgusu yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.