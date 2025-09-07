Gerilim Arttı! ABD Askerleri Karayipler’e Yığılıyor

ABD’NİN ASKERİ YIĞINAKLARI VE VENEZUELA’YA YAPILAN SALDIRILAR

ABD’nin Güney Karayipler’de gerçekleştirdiği hızlı askeri yığınak, bu hafta Venezuela’dan çıktığı belirtilen bir uyuşturucu teknesine yapılan ölümcül operasyonla zirveye ulaştı. Salı günü gerçekleşen bu operasyonda 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, Trump yönetimi, önümüzdeki haftalarda daha fazla saldırının yapılacağına dair duyuru yaptı. Perşembe günü iki Venezuela F-16 savaş uçağının ABD’ye ait güdümlü füze destroyerine yaklaşması, gerilimi arttırdı. Pentagon, bu gelişmelerin ardından, Cuma günü Porto Riko’ya 10 adet F-35 savaş uçağı göndermeyi planladı ve amaç, olası tacizleri önlemek ile Venezuela hedeflerine yönelik muhtemel hava harekatı için pozisyon almak oldu.

ASKERİ OPERASYONLARIN TEMELLERİ

Başkan Donald Trump’ın Temmuz ayında imzaladığı gizli talimatla, bazı Latin Amerika uyuşturucu kartelleri “terör örgütü” olarak kabul edildi. Aynı dönemde Venezuela’daki bir suç grubunun da “terörist” olarak tanımlanıp liderinin Maduro olduğu iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından Pentagon, stratejik gözetleme uçakları ve savaş gemilerinden oluşan bir filo oluşturdu ve operasyonlara başladı.

PENTAGON’UN BÖLGEDEKİ ASKERİ VARLIKLARI

Pentagon’un açıklamalarına göre, bölgedeki mevcut durumu şu şekilde: 8 savaş gemisi, Navy P-8 gözetleme uçakları ve bir saldırı denizaltısı bölgede görev yapıyor. ABD’nin Iwo Jima Amfibi Hazır Grubu, 4 bin 500 denizci ve 2 bin 200 deniz piyadesiyle Porto Riko yakınlarında konuşlu. Ek olarak, USS Jason Dunham ile USS Gravely adlı güdümlü füze destroyerleri Karayipler’de faaliyet gösterirken, USS Sampson’ın da bölgeye gönderilmesi hedefleniyor.

VENEZUELA’DAN GELEN TEPKİLER

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin askeri hamlelerini “son 100 yılın en büyük tehdidi” şeklinde değerlendirdi. Maduro, ülke genelinde 4.5 milyon milis gücünü seferber ettiğini belirterek, “denizimizi, göklerimizi ve topraklarımızı savunacağız” mesajını paylaştı. Ayrıca Trump’a doğrudan bir uyarıda bulunarak, “Ellerinizi kana bulaştırmak isteyen Rubio’ya dikkat edin” ifadelerini kullandı.

GELECEK PERPECTİFLERİ

Askeri uzmanlar, mevcut güçlerin Venezuela’ya kara harekâtı düzenlemek için yeterli olmadığını düşünüyor. Ancak donanmadaki özel kuvvetlerin, “yakala ya da öldür” tarzı nokta operasyonları gerçekleştirmesi mümkün görülüyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Maduro’yu “narko-terör karteli” olarak tanımladı ve Trump’ın “Amerikan gücünün tüm unsurlarını kullanmaya hazır olduğunu” ifade etti.