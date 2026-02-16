Getir Kurucularından Mubadala’ya 700 Milyon Dolar Davası

YEMEK DAĞITIM GİRİŞİMİ GETİR, MUBADALA’YA DAVA AÇTI

Yemek dağıtım alanında faaliyet gösteren Getir’in kurucuları, şirketin yeniden yapılandırılması sürecinde fon tarafından vaat edilen varlıkların teslim edilmediği iddiasıyla, Mubadala Yatırım Şirketi’ne 700 milyon dolardan fazla bir tazminat davası açtı. Getir’in kurucu ortakları Nezim Salur ve Serkan Borançılı, Cuma günü Londra Yüksek Mahkemesi’ne başvurarak, Mubadala’nın 2024’te kendilerine devredilmesi kararlaştırılan varlıkların devrinden vazgeçtiğini ve bunun sonucunda “önemli kayıplar yaşadıklarını” belirtti. İlgili varlıklar arasında, Getir Finance adındaki değerli bir teknoloji finans uygulaması da yer alıyor.

Vakalar Duyuruluyor: 335 MİLYON DOLARA SATIŞ

Sözleşme ihlali ve komploları iddiaları, Mubadala’nın geçtiğimiz hafta Getir’in Türkiye’deki yemek dağıtım operasyonunu Uber’e 335 milyon dolara sattığını açıklamasının ardından ortaya çıktı. 2015 yılında Türkiye’de kurulan Getir, Covid-19 pandemisi sürecinde büyük bir büyüme gösteren yemek ve market ürünleri teslimatı sektöründe öncü konumda yer aldı. 2022’de yaklaşık 12 milyar dolar gibi bir değerleme ile piyasada bulunan şirket, artan faiz oranları ve düşen teknoloji hisseleri nedeniyle yatırımcıların ilgisini kaybetmeye başladı. Şirket, Haziran 2024’te Abu Dabi devlet varlık fonu Mubadala ile 250 milyon dolarlık bir nakit enjeksiyonu yapılması ve Türkiye’deki market operasyonlarının çoğunluk hissesinin satın alınması üzerine bir anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

Sözleşme İhlali İddiaları: KOMPLO ÖNE SÜRÜLÜYOR

Ancak Salur ve Borançılı, dava dilekçelerinde yalnızca kar marjı düşük varlıkların FreshDirect ve n11 online alışveriş platformunun kendilerine devredildiğini iddia ediyor. Geçen yıl 510 milyon dolar değerinde olan Getir Finance gibi daha değerli varlıkların hala kendilerine borçlu olduklarını ve farklı Mubadala kuruluşlarının anlaşmayı ihlal etmek üzere kendilerine karşı bir komplo düzenlediğini öne sürüyorlar. Kurucuların avukatları, “Bölünerek kontrollerine devredilmesi gereken varlıklar (en kârsız ve yükümlülük yüklü iki kuruluş hariç) hiçbir zaman devredilmedi” ifadesini kullandı. Bunun yanı sıra, Mubadala’nın Aralık 2024’te, “tarafların anlaştığı şartlardan önemli ölçüde sapan ve kurucular için son derece dezavantajlı şartlar içeren” bir teklifte bulunduğu belirtildi. Mubadala ise konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı ve henüz iddialara karşı bir savunma sunmadı. Bir dönem Tottenham Hotspur ile ortaklık ilişkisi bulunan Getir’in, Premier Lig kulübünün antrenman kıyafetlerinde logosu bulunuyordu. Şirket, ABD ve Avrupa’da faaliyet göstermesinin ardından, özellikle İngiltere, Almanya ve Hollanda’daki operasyonlarını küçültme kararı aldı.