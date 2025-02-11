Gezi Parkı Davasında Üç Kişi Beraat Etti

BERAAT KARARI AÇIKLANDI

Gezi Parkı davasında, sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay hakkında beraat kararı verildi. Gezi Parkı eylemleri çerçevesinde daha önce 18’er yıl hapis cezası verilen sanıkların, bu cezanın bozulmasının ardından, yeniden yargılandıkları duruşmada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde savunmalar dinlendi. Mahkeme, sanıkların beraatine karar verdi.

DAVANIN DETAYLARI

Mahkeme, sanıklar hakkında “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçundan yeterli ve kesin delil bulunmadığını belirterek, her birinin beraatına karar verdi. Daha önce Osman Kavala’nın “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı davada, diğer sanıklar Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden ve Tayfun Kahraman’a toplamda 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

YARGITAY KARARLARI VE SONUÇLARI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise Kavala’nın mahkumiyetini onaylamıştı. Ancak Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı’nın 18’er yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından bozulmuştu. Daire, bu sanıkların eylemlerinin “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçunu kapsam dışı bıraktığını ve bu eylemlerin “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bozulan kararlar sonrası, Yapıcı ve Altınay için adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye kararı çıktı.