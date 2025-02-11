Gezi Parkı Davasında Üç Kişiye Beraat

DAVANIN SONUCU AÇIKLANDI

Gezi Parkı eylemlerine dair haklarında verilen 18’er yıl hapis cezası kararının bozulmasının ardından tahliye edilen sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay’ın davaları sonuçlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu. Mahkeme, sanıkların ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ suçlarından kesin delil elde edilemediği gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİNE BAKIŞ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala’yı ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, ‘Siyasal veya askeri casusluk’ suçundan beraatine karar vermişti. Mahkeme heyeti, sanıklar Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Ayşe Mücella Yapıcı ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin ise ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçundan 18’er yıl hapis cezası ve tutuklanmalarına hükmetmişti. Yerel mahkemenin kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunmuştu.

YARGITAY’IN BOZMA KARARI

Yargıtay’ın 28 Eylül 2023 tarihli bozma kararında, sanık Ayşe Mücella Yapıcı’nın Gezi Parkı sürecindeki provokatif paylaşımları ve eylem çağrıları üzerinden eylemcileri tahrik etmesiyle şiddetin tırmanmasına neden olan Taksim Dayanışması’na üyelik durumu değerlendirilmişti. Ancak, sanıkların gizlilik içerisinde Gezi Parkı eylemlerinin organize edilmesi için toplantılara katıldıklarına dair yeterli delil elde edilemediği vurgulandı.