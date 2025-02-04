Gezi Parkı Olaylarında Medya İncelemesi Başladı

GEZİ PARKI SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

Savcılık, menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde medya üzerindeki incelemeleri de genişletti. RTÜK’e bir yazı gönderen savcılık, 12 yıl önce meydana gelen Gezi Parkı olayları sırasında propaganda amacı taşıyan yayınlar yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarının, soruşturma dosyasına eklenmesini talep etti.

AYŞE BARIM’IN TUTUKLANMASI

Gezi Parkı olaylarına katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla tutuklandı. Bu kapsamda Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Nejat İşler ve Ceyda Düvenci gibi birçok ünlü ismin tanıklığına başvuruldu. Özellikle Ergenç ve Kocaoğlu hakkında ‘yalan tanıklık’ suçlamasıyla soruşturma açıldı.

RTÜK’E GÖNDERİLEN YAZI

Soruşturma devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) bir yazı yolladı. Bu yazıda, “kamuoyunda Gezi Parkı olaylarını meşru gösteren medya kuruluşlarının yayınlarının belirlenerek, kayıt örneklerinin savcılığa gönderilmesi” talep edildi.