Ghezzal’ın Açıklamaları Maçta Gündem Oldu

MAÇIN GÖRÜNTÜSÜ

Fenerbahçe ile Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında karşı karşıya gelmişti. Bu karşılaşma sırasında, Rizespor’un 2-1’lik üstünlüğü devam ederken, 77. dakikada Rachid Ghezzal oyundan çıkmak için hazırlanıyordu. Ghezzal, ağır hareketlerinden dolayı ve hakeme karşı kullandığı ifadeler yüzünden ardışık olarak iki kez sarı kart gördü ve bu sebeple kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

SORUNLU PAYLAŞIM

Cezayirli futbolcu, maç sonrası Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, “Hakeme f… off dediğim için ikinci sarı kartı gördüm” sözlerine yer vererek spor kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Bu açıklama, hakem kararları ve spor etiği üzerine geniş bir gündem yarattı.