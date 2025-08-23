Ghislaine Maxwell: “Epstein’ın Müşteri Listesi Yok.”

SAVCI GÖRÜŞMESİ VE MAXWELL’İN İFADALARI

ABD Adalet Bakanlığı, Ghislaine Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında gerçekleşen görüşmenin ses kaydını ve tutanaklarını kamuoyuyla paylaştı. Görüşme kayıtlarına göre Maxwell, Jeffrey Epstein’ın “müşteri listesi olmadığını” savundu. Ayrıca, Epstein’ın intihar etmediğine dair geçmişteki açıklamalarını tekrar dile getirdi.

TRUMP’LA TANISMASI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump ile tanışıp tanışmadığı sorusuna yanıt veren Maxwell, Trump’ı tanıdığını ve muhtemelen 1990 yılında, babası Robert Maxwell’in New York Daily News gazetesinin sahibi olduğu dönemde tanıştıklarını belirtti. Tutanak dökümlerinde, “O dönemde Donald Trump’la tanışmış olabilirim, çünkü babam onunla arkadaştı ve onu çok seviyordu.” ifadeleri kaydedildi. Maxwell, babasının Trump’ın eski eşi Ivana Trump’a da büyük bir sevgi beslediğini vurgulayıp, “Çünkü o da babamın memleketi olan Çekoslovakya’dandı.” şeklinde bir açıklama yaptı.

MEDYANIN DEĞERLENDİRMESİ VE HAPİS CEZASI

Öte yandan ABD medyası, Adalet Bakanlığı’nın paylaşımını “Trump yönetiminin komplo teorileri ve asla gerçekleşmeyen cesur açıklamalarla kendi açtığı siyasi yaraları sarmaya yönelik son bir çabası” olarak nitelendirdi. 2021 yılında Epstein’ın genç kızları kaçırmasına yardım etmekten yargılanan Maxwell, 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz süreci devam eden Maxwell, hem federal savcılara hem de ABD Kongresi’ne ifade vermeye açık olduğunu belirtti.