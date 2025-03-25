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Gıda Denetiminde 27 Yeni Ürün İfşası

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GAZANTEPLİ HİLELERİN İFŞASI

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinde sahtekarlık yapan firmaları bir kez daha ifşa ediyor. Son açıklanan listeye 27 yeni ürün eklendi. Vatandaşların sofralarına kadar ulaşan gıdalardaki dolandırıcılıklar yine dikkat çekici bir şekilde ortaya çıktı. Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden yayımladığı listede; sağlığı riske atan, taklit ve tağşiş yapılan ürünler detaylı bir şekilde paylaşıldı.

KIRMIZI ETTEKİ SKANDAL

Bu seferki listede çaydan kırmızı ete, tereyağından beyaz peynire kadar birçok ürün bulunuyor. En dikkat çekici sahtekarlıklardan biri Adana’nın Yüreğir ilçesinde tespit edildi. Yapılan denetimler sırasında, bir kasap dükkanında satılan kırmızı etlerde tek tırnaklı hayvan eti bulundu. Yani, vatandaşların sofralarına koyduğu etin içerisinde at veya eşek eti olduğu belirlendi.

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