Gıda Fiyat Endeksi Düşüşte: Şeker ve Yağ Etkisi

FAO GIDA FİYATLARI ENDENSİNDEKİ DEĞİŞİMLER

FAO’nun gıda fiyatları endeksi, tahıllar, süt ürünleri, et, şeker ve yağlı tohumların fiyat hareketlerini izliyor. Ocak ayında yaşanan azalma, şeker fiyatlarının yüzde 6,8 oranında gerilemesiyle en çok etkilenmiş durumda. Ancak, yıllık bazda şeker fiyatları hala yüksek seviyelerde bulunuyor. Geçen yılın aynı dönemine göre şeker fiyatları yüzde 18,5 oranında daha düşük.

BITKİSEL YAĞ FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Gıda fiyatlarını aşağı çeken bir diğer etken, bitkisel yağ fiyatlarındaki düşüş oldu. FAO verilerine göre, bitkisel yağ fiyatları ocak ayında yüzde 5,6 oranında gerilemiş. Fakat bu düşüşe rağmen, yıllık bazda bitkisel yağ fiyatları yüzde 24,9 oranında yüksek seviyelerde seyrediyor. Küresel gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, arz ve talep dengesi yanı sıra lojistik maliyetler ve küresel ekonomik gelişmelerden etkileniyor.

Aralık ayında 127 puan olarak açıklanan FAO Gıda Fiyat Endeksi revize edilmemiş olsa da, ocak ayında yaşanan azalma, piyasalarda gıda enflasyonu açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Düşen gıda fiyatları, özellikle ithalata bağımlı ülkeler için gıda enflasyonunu kontrol altına almak açısından olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ancak uzmanlar, hava koşulları, arz zinciri sorunları ve jeopolitik risklerin fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.

GELECEK GÜNLERDE TAHIL FİYATLARININ ETKİSİ

Önümüzdeki dönemde tahıl fiyatlarının seyrinin, küresel gıda fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. FAO’nun ilerleyen aylarda açıklayacağı veriler, gıda piyasalarının yönünü belirlemede kritik bir rol oynayacak.