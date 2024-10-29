More
Ekonomi

Gıda Güvenliği İçin Yeni İfadeler

gida-guvenligi-icin-yeni-ifadeler

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ GÜNCELLEMELER

Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesi üzerinden güncellemeleri sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda, yapılan son güncellemelerde sosyal medya aracılığıyla satılan tulum peynirlerinde dikkat çekici bir bileşen tespit edildi.

TULUM PEYNİRLERİNDE RİSK TEHDİDİ

Gözlemlenen durum, mantar enfeksiyonlarında tedavi amacıyla kullanılan natamisin bileşeninin tulum peynirlerinde bulunması. Bu keşif, tüketicilerin sağlık açısından riskli gıda ürünlerine karşı daha dikkatli olmaları gereken bir durumu ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

BofA’nın Bugün En Fazla Alım Yaptığı Hisseler

Bank of America, bugün Borsa İstanbul'da hacim odaklı hisse alım satımı gerçekleştirdi.
Gündem

Günün Finans ve Borsa Gelişmeleri Özeti

BIST100 endeksi, %0.68 artışla 9.006,55 puandan kapanarak 69,214 milyar TL'lik işlem hacmiyle dikkat çekti. Günde önemli finansal gelişmeler meydana geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.