Gıda Güvenliği İçin Yeni İfadeler

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ GÜNCELLEMELER

Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesi üzerinden güncellemeleri sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda, yapılan son güncellemelerde sosyal medya aracılığıyla satılan tulum peynirlerinde dikkat çekici bir bileşen tespit edildi.

TULUM PEYNİRLERİNDE RİSK TEHDİDİ

Gözlemlenen durum, mantar enfeksiyonlarında tedavi amacıyla kullanılan natamisin bileşeninin tulum peynirlerinde bulunması. Bu keşif, tüketicilerin sağlık açısından riskli gıda ürünlerine karşı daha dikkatli olmaları gereken bir durumu ortaya koyuyor.