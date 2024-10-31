Gıda Sahteciliği Ve Taklit Ürünler Listesi

TAKLİT VE TAĞŞİŞİN ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapanları ifşa ediyor. Zeytinyağı, sumak, kebap, tereyağı, kekik, pul biber gibi birçok üründe sahtecilik tespit ediliyor. Bakanlık, gıda sahteciliğini önlemek amacıyla numune alımlarını aralıksız sürdürüyor ve laboratuvar testlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesini yayınlamaya devam ediyor.

YENİ ÜRÜNLER LİSTEYE DAHİL EDİLDİ

Her geçen gün, sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere yenileri ekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak adına yaptığı denetimlerden sonra uygunsuz ürünleri ifşa etmeyi sürdürüyor. Son güncellemelerde, çok sayıda ürün listeye dahil edilirken, bu ürünlerin üreticileri de açıklandı.

DENETİMLERİNİ LABORATUVARDA YAPIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonucunda alınan numuneleri laboratuvar ortamında test ediyor ve bu ürünlerin içeriklerindeki maddeleri tespit ediyor. Ürünlerdeki sahtecilik oranı her geçen gün artış gösteriyor. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun ve kebap gibi birçok ürün sıklıkla taklit ve tağşişe maruz kalıyor. Tüketicilerin fiyatı, tadı, rengi veya kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durması sağlık açısından büyük önem taşıyor.

ŞÜPHELİ ÜRÜNLER İÇİN İHBAR HATTI

Şüphelenilen ürünlerin ihbar edilmesi önem arz ediyor. Tüketicilerin, taklit ve tağşişe yönelik şüpheli ürünlerini ALO 174 numarasını arayarak bildirmesi gerekiyor. Bu tür sahteciliklerin tespiti, sağlıklı gıda tüketiminin güvence altına alınması açısından kritik bir yere sahip.