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Gıda Sahtekarlığı Açığa Çıktı: 75 TL’ye Sucuk

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AFYONKARAHİSAR’DA GIDA SAHTEKARLIĞI OPERASYONU

Afyonkarahisar’da gıda sahtekarlığı yapan firma ve şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda oldukça rahatsız edici görüntüler ortaya çıkıyor. Operasyon sırasında bir şahsın 75 TL’ye mal ettiği sucuğu sosyal medya üzerinden 250 TL’ye sattığı belirlendi. Bu durum, gıda sektöründe sahtecilik faaliyetlerinin boyutunu gözler önüne seriyor.

SAHTE ZEYTİN YAĞI İMALATI

Ayrıca, bir başka şahsın pamuk ve soya yağlarını kullanarak sahte zeytin yağı elde ettiği de tespit ediliyor. Bu tür sahtekarlıklar, tüketicilerin sağlığını riske atmasının yanı sıra, gıda güvenliğini de tehdit ediyor. Olaylar, gıda sahtekarlığına karşı mücadele ihtiyacını bir kez daha gündeme getiriyor.

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