Gıda Stokları Tükendi, Suya Erişim İmkansız

GÜNÜMÜZDE GAZZE’DE YAŞANAN ZOR ŞARTLAR

Gazze’de aileler ve çocuklar, her gün hayatta kalma mücadelesi veriyor. Açlık ve yetersiz sağlık hizmetleriyle savaştıkları bu ortamda, Birleşmiş Milletler bölgedeki insani krizin derinleştiğini, İsrail’in yardım girişimlerini engellemesinin durumu daha da kritik hale getirdiğini belirtiyor. Gıda stokları giderek azalırken, kadınlar ve çocuklar hayatta kalmak için mücadelelerini artırıyor.

İNSANLIK DRAMI DEVAM EDİYOR

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (UNOCHA) sözcüsü Olga Cherevko, Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısına çevrim içi bağlanarak durumu değerlendirdi. Gazze’deki acımasız gerçekliğe dikkat çeken Cherevko, karar vericilerin kanlı çocukların, kopmuş uzuvların ve yas tutan ebeveynlerin görüntülerini aylardır sessizce izlediğini ifade etti.

GAZZE’DE HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Olga Cherevko, “Yaklaşık 18 aydır süren kanlı savaşın ardından Gazze harabeye dönmüş durumda. Sokaklar molozlarla dolu ve oynayan çocukların sesleri patlamaların uğultusuyla kesiliyor” dedi. İsrail’in iki ay önce Gazze’ye insani yardım ve malzeme girişlerini engelleyerek en kötü senaryo için geri sayımı başlattığının altını çizen Cherevko, “Gıda stokları çoğunlukla tükendi, suya erişim imkansız hale geliyor ve hastaneler kan ünitelerinin tükendiğini bildiriyor. Gazze’de son 1,5 ay içinde 420 binden fazla insan yeniden kaçmak zorunda kaldı” diye konuştu.

ULUSLARARASI CEVAP GEREKİYOR

Cherevko, Gazze’deki dehşetin dünya izlerken devam ettiğini belirtirken, bu kötü manzaranın ihtiyaç duyulan malzemeler sağlandığında tersine çevrilebileceğini ifade etti. Geçişlerin yeniden açılması durumunda yardım dağıtımına hazır olduklarını vurguladı. Uluslararası toplumun önünde iki seçenek olduğuna dikkat çeken Cherevko, bunların “Gazze’nin boğulduğu korkunç görüntüleri izlemeye devam etmek ya da bu acımasız ablukayı kıracak cesaretli ve ahlaklı adımlar atmak” olduğunu söyledi. Ayrıca, “Öldürülen veya yaralanan insanların sayısı sürekli artıyor ve bu bizleri kaygılandırıyor” diyerek gelecekte bu durumu nasıl açıklayacaklarından endişe ettiğini dile getirdi.