Gıdada Sahtecilik Yapılan Ürünler Açıklandı

TÜKETİCİ SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATAN ÜRÜNLER

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş gerekçesiyle sorunlu olduğu belirlenen gıda ürünlerinin yeni listesini resmi internet sitesinde yayımladı. Bu ürünler tüketicilerin sağlığını tehdit edebilecek nitelikte olup, arasında salam, sucuk, kasap köfte ve peynir yer alıyor. Yapılan denetimler sonucunda bazı et ürünlerinde kanatlı et tespit edilirken, süt ürünlerinde bitkisel yağ kullanımı ortaya çıktı. Uzmanlar, halkın daha bilinçli bir tüketici olması ve ürünleri dikkatli bir şekilde incelemesi gerektiğini belirtiyor.

SAHTECİLİK TESPİT EDİLEN MARKALAR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, usulsüzlük tespit edilen markalar ve ürünleri şu şekilde sıralanıyor:

Çetinkaya Et Market-İsmail Çetinkaya – Kasap Köfte → “Kanatlı Eti Tespit Edildi”

Bolat Sucukları – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → “Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit Edildi”

Tandoğan – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → “Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit Edildi”

One Tat – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → “Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit Edildi”

Salih Et Ürünleri – Piliç Büfe Salam → “Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit Edildi”

Yörükoğlu Peynir Dünyası Sucukları – Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk → “Kanatlı Eti Tespit Edildi”

Yiğit Bey – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → “Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit Edildi”

Karyalı – Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir → “Bitkisel Yağ Tespiti”