Giorgia Meloni’den Yıl Sonu Açıklaması Geldi

giorgia-meloni-den-yil-sonu-aciklamasi-geldi

YIL SONU MESAJLARI DÜNYAYI SARSIYOR

Yıl sonuna yaklaşırken, dünya liderlerinden gelen mesajlar dikkat çekiyor. Bu bağlamda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

YAĞMUR ALTINDA NOEL PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Meloni, Roma’daki Başbakanlık konutu Palazzo Chigi’de, Başbakanlık personelini bir araya getirdi. Yerel hava koşullarına aldırış etmeksizin, tarihi sarayın avlusunda gerçekleşen Noel programında, gelecek yıl hakkında öngörülerini dile getirdi.

“AMA ENDİŞELENMEYİN, 2026 DAHA DA ZOR OLACAK”

Başbakan, kendi ekibi, başdanışmanlar, sekreterler ve direktörlerin de olduğu geniş bir katılımcı grubuna seslenerek, “Sizi seviyorum. Biz bir aileyiz ve yıl boyunca birlikte mücadele ediyoruz. Bu sene hepimiz için zorlu geçti ama endişelenmeyin, 2026 daha da zor olacak.” ifadeleriyle espirili bir üslupla durumu paylaştı.

“BU NEDENLE BU TATİLDE İYİCE DİNLENMENİZİ TAVSİYE EDERİM”

İtalya’nın lideri, katılımcılara seslenerek, “Bu nedenle bu tatilde iyice dinlenmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu olağanüstü ulus için çözümler üretmeye devam etmemiz gerekiyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

