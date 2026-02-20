Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse Anjiyo Oldu

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANI ANJİYO OLDU

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kalp krizi şüphesiyle gittiği hastanede anjiyo işlemi geçirdi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Köse, sosyal medya üzerinden hayata dair durumunu paylaştı.

GENEL SAĞLIK DURUMUM İYİ

Köse, yaptığı açıklamada “Kıymetli hemşehrilerim, bugün öğle saatlerinden sonra kalp krizi şüphesiyle gittiğim özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından başka bir özel hastaneye sevk edildim ve anjiyo işlemi gerçekleşti” ifadelerini kullandı. Anjiyo esnasında stent yerleştirildiğini belirten Köse, şu an tedbir amaçlı yoğun bakımda bulunduğunu, genel sağlık durumunun iyi olduğunu da duyurdu.

TESHİSAT VE TEŞEKKÜR

Köse, “Merak eden herkese gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu süreçte yanımda olan, arayan, mesaj atan tüm dostlarıma; dualarını eksik etmeyen kıymetli Giresun halkına ve emeği geçen değerli doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” diyerek destek verenlere teşekkür etti. En kısa sürede tekrar Giresun’e hizmet vermek için sahalarda olacağını ekledi ve hayırlı iftarlar dileyerek iyi dileklerin devamını istedi.