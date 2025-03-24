Giresun’da Bina Yıkılma Riski Paniği

YENİ YAPININ TEMEL ATMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA HASAR OLDU

Giresun’un merkez ilçe Cemal Gürsel Caddesi’nde daha önce yıkılan bir binanın yerine yapılması planlanan yeni yapı için gerçekleştirilen temel atma çalışmaları sırasında bitişikteki bina hasar gördü. Olayın ardından bölgeye emniyet güçleri ve Giresun Belediyesi zabıta ekipleri yönlendirildi.

Tahliye Kararı Alındı

Hızla olay yerine ulaşan emniyet güçleri ve zabıta ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, hasar gören binanın yıkılma riski taşıdığını belirterek, tahliye kararı aldı.

Çevredeki Vatandaşlara Uyarı

Hasarlı bina boşaltılırken, yıkımı için gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi. Yetkililer, çevrede yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.