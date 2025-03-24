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Giresun’da Hasarlı Bina İçin Tahliye Kararı

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TEMEL ATMA ÇALIŞMALARI SONRASI HASAR

Giresun’un merkez ilçesi Cemal Gürsel Caddesi’nde, daha önce yıkılan bir binanın yerine inşaat çalışmalarının başlaması sırasında bitişikteki bir bina hasar gördü. Olayın hemen sonrasında bölgeye emniyet güçleri ve Giresun Belediyesi zabıta ekipleri yönlendirildi.

Tahliye Kararı Alındı

Gelen emniyet güçleri ve belediye zabıta ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, hasarlanan binanın yıkılma riski taşıdığını belirterek, bu nedenle tahliye kararı aldı.

Vatandaşlara Dikkat Uyarısı Yapıldı

Hasarlı binanın tahliyesi gerçekleştirilirken, yıkım işlemleri için gerekli adımların atıldığı bildirildi. Yetkililer, çevrede ikamet eden vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Olayla ilgili araştırmalar ise devam ediyor.

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