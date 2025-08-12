Giresun’da Kaza: Alev Yanan Sürücü Öldü

OTOMOBİL KAZASI GİRESUN’DA CAN ALDI

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Adabük Mahallesi’nin Karadeniz Sahil Yolunda, 28 ACF 122 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Güner (47), henüz netleşmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇ ALEV ALDI, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Refüje çarpan ve yan yatan otomobil, bir anda alevlenerek büyük bir yangın çıkardı. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, Ahmet Güner tragik bir şekilde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak araştırma başlatıldı.