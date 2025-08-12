Gündem

Giresun’da Kaza: Alev Yanan Sürücü Öldü

giresun-da-kaza-alev-yanan-surucu-oldu

OTOMOBİL KAZASI GİRESUN’DA CAN ALDI

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Adabük Mahallesi’nin Karadeniz Sahil Yolunda, 28 ACF 122 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Güner (47), henüz netleşmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇ ALEV ALDI, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Refüje çarpan ve yan yatan otomobil, bir anda alevlenerek büyük bir yangın çıkardı. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, Ahmet Güner tragik bir şekilde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak araştırma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Makas Atan Araç, Trafiği Felç Etti

İstanbul'da makas atan bir otomobilin hafif ticari araç ve başka bir araca çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı.
Spor

Fenerbahçe, Feyenoord’u 5-2’lik skorla yendi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord’u 5-2 yenerek play-off turuna adını yazdırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.