Giresun’da Otomobil Uçuruma Düştü: 3 Ölü

KAZA HÜZYETİ

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde Geyikçi Yaylası’ndan dönen ve Mustafa Bayram’ın kullandığı yabancı plakalı otomobil, etkili olan sis nedeniyle virajı alamayarak uçuruma düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri gönderildi.

KAYIPLAR VE YARALAR

Taklalar atarak yuvarlanan otomobilin bulunduğu yere ulaşan ekipler, sürücü Mustafa Bayram ile eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram’ın olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini, Murat Bayram’ın ise yaralandığını tespit etti. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Yağlıdere Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TATİL İÇİN GELMİŞLERDİ

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Bayram ailesinin, bir süre önce tatil amacıyla memleketleri Giresun’a geldikleri öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.